Под Витебском разбилась легковушка, водитель погиб

Іван Дзедушкін • 09/11/23 12:11 • Здарэнні

8 ноября под Витебском легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево.



По предварительной информации ГАИ, примерно в 19:40 водитель «Mitsubishi», проезжая вблизи деревни Лятохи, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

В результате его автомобиль слетел в кювет, а там совершил наезд на придорожное дерево. 49-летний водитель в результате аварии получил тяжёлые травмы и умер в машине скорой медицинской помощи, когда его везли в больницу.

По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.