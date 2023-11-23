Крупное нефтехранилище горело в Полоцком районе. Видео
23 ноября в Полоцком районе произошел пожар на 30-тысячном подземном резервуаре на территории филиала по транспортировке нефти «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Сообщение о загорании резервуара возле деревни Бездедовичи спасатели получили в 13:23. В 14:40 МЧС заявило о ликвидации пожара.
По информации ведомства, резервуар не эксплуатировался и находился на ремонте. В нем загорелись остатки нефтепродуктов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Люди во время пожара не пострадали.