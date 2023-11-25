Порядка 4500 гектаров заброшенных сельхозугодий нашел КГК в Витебской области

Ігар Арцюх • 25/11/23 16:39 • Эканоміка

КГК выявил в Витебской области порядка 4500 гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель.



В январе этого года на заседании коллегии Комитета госконтроля было предложено местным органам власти организовать на систематической основе комплексные контрольные мероприятия за использованием и охраной земель.

Поэтому с апреля до конца октября исполкомы области проводили обследования сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В результате было выявлено порядка 4500 гектаров неиспользуемых земель: в Полоцком районе – 1265 га, Сенненском – 717 га, Шумилинском – 595 га, Миорском – 558 га, Докшицком – 338 га, Глубокском – 158 га, Поставском – 140 га, Лиозненском – 124 га, Чашникском – 113 га, Бешенковичском – 101 га, Оршанском – 94 га, Шарковщинском – 74 га, Россонском – 69 га, Витебском – 52 га, Браславском – 18 га, Верхнедвинском – 17 га, Толочинском и Ушачском – по 16 га, Городокском – 7 га, Дубровенском – 2 га.

При этом более 800 гектаров заброшенных земель принадлежат крестьянским (фермерским) хозяйствам, а остальные примерно 3700 гектаров — сельскохозяйственным органзиациям.

В концу ноября удалось вовлечь в хозоборот более 1600 гектаров выявленных пустующих земель.

При этом в хозоборот все еще не вовлечено порядка 2800 гектаров неиспользуемых земель, в Бешенковичском, Браславском, Верхнедвинском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Лиозненском, Миорском, Оршанском, Полоцком, Россонском, Сенненском, Толочинском и Шумилинском районах.В этой связи

Комитетом области предложено соответствующим райисполкомам принять меры по вовлечению их в хозяйственный оборот при наступлении благоприятного периода либо перераспределению другим землепользователям, сообщает пресс-служба ведомства.