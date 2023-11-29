В Витебской области начали отлавливать нелегальных маршрутчиков

Ігар Арцюх • 29/11/23 15:52 • Эканоміка

В Витебской области на минувшей неделе задержали несколько нелегалов, работающих в сфере пассажирских перевозок, у них изъяли микроавтобусы.





В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений в сфере незаконных автомобильных пассажирских перевозок, сотрудниками БЭП совместно с сотрудниками ГАИ, транспортной инспекции, а также инспекции по налогам и сборам Витебской области были задержаны водители-нелегалы.

Так, 21 ноября на автодороге Витебск-Минск задержали 36-летнего индивидуального предпринимателя, осуществляющий платную перевозку пассажиров в регулярном сообщении по маршруту «Витебск – Бешенковичи» без специального разрешения.

Кроме того, был задержан 32-летний водитель, осуществляющий перевозку пассажиров без государственной регистрации.

А 22 ноября сотрудники БЭП и ОГАИ Оршанского РУВД совместно с сотрудниками филиала Транспортной инспекции по Оршанскому району и МНС, задержали 73-летнего индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозку пассажиров в регулярном сообщении по маршруту «Орша-Дубровно» без специального разрешения.

Автомобили у предпринимателей изъяли. В отношении трех водителей начали административный процесс по факту незаконной предпринимательской деятельности, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.