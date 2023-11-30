Один из первых проекционных пешеходных переходов в Витебской области появился в Глубоком

ННВ • 30/11/23 17:22 • Падзеі

В Глубоком на улице Ленина появился проекционный пешеходный переход.



Проекционную установку разместили нал пешеходным переходом возле почтового отделения райцентра, сообщает газета «Веснік Глыбоччыны».

Это оборудование, проецирующее на дорожное полотно изображение «зебры», должно привлекать внимание всех участников дорожного движения в темное время суток.

— Проекционный дорожный переход – это современная технология, которая использует проекторы для создания специальной разметки на пешеходных переходах. Вместо традиционных дорожных знаков и маркировки, проекционный переход обозначается световыми элементами, которые ярко выделяются в любое время суток, — приводит издание слова начальника ОГАИ Глубокского РОВД Юрия Зайца.

Подобная разметка не подвержена износу и заметна при любом направлении и яркости автомобильных фар.

Вероятнее всего, в Глубоком использован такой же светодиодный гобо проектор, какой установили в августе 2022 года на пешеходном переходе в районе Южного рынка в Витебске. Похожие устройства зачастую используют для проецирования рекламы на различные поверхности. Стоимость такого проектора мощностью 200 Вт, способного создавать изображение на расстоянии до 200 метров, составляет всего около 4000 рублей.