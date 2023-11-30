В Витебске будут водить экскурсии в здание, где размещалось советское КГК, останавливался Наполеон Бонапарт, и жили российские губернаторы

ННВ • 30/11/23 22:03 • Культура

Экскурсии в здание губернаторского дворца на Успенке анонсировал Витебский областной краеведческий музей.



Совсем скоро можно будет заглянуть в таинственный дворец конца XVIII века, который находится на Успенской горе в Витебске. Работники музея готовят интересные и познавательные экскурсии по губернаторскому дворцу, говорится в сообщении в facebook.

Экскурсантов обещают познакомить с самыми яркими личностями генерал-губернаторов и витебских губернаторов. Каждый желающий сможет выйти на балкон дворца, с которого Наполеон Бонапарт приветствовал свои войска, отправлявшиеся брать Москву в 1812 году.

Также можно будет заглянуть во внутренний дворик и даже спуститься в подвалы КГБ.

Подробности этого проекта музей обещает раскрыть позже.

Напомним, что об истории этого здания, построенного в 1772 году, как особняк шляхетского рода Кудиновичей, позже ставший резиденцией российских губернаторов, управлявших аннексированными землями ВКЛ, в начале 2019 года вышла книга из серии «Биография витебского дома» краеведа Аркадия Подлипского.