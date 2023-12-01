В центре Витебска такси вылетело на встречку и врезалось в другую машину

ННВ • 01/12/23 22:57 • Здарэнні

Вечером 1 декабря на проспекте Фрунзе в Витебске автомобиль такси столкнулся с другой машиной.



По предварительной информации ГАИ, около 16:00 42-летний водитель автомобиля такси модели «Volkswagen Polo», двигаясь в направлении площади Свободы и проезжая в районе дома №14, не учёл погодные условия, в результате чего не справился с управлением и допустил занос машины и вылетел полосу встречного движения.

Там произошло столкновение такси с автомобилем «Ford», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП таксист получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.