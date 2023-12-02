В Новополоцке пенсионерка получила сильные ожоги, когда варила кофе

ННВ • 02/12/23 16:52 • Здарэнні

71-летняя жительница Новополоцка получила ожоги 30% тела, при попытке приготовить кофе.



1 декабря в МЧС из скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что ожоговое отделение Витебской областной больницы поступила женщина с сильными ожогами.

Как выяснилось позже, пенсионерка пострадала еще 21 ноября. В тот вечер престарелая женщина варила кофе у себя на кухне. Когда пенсионерка находилась у газовой плиты, на ней загорелась одежда.

Старушка смогла самостоятельно потушить огонь и вызвала медиков. От госпитализации после осмотра она отказалась, однако спустя несколько дней почувствовала себя плохо и обратилась за помощью в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.