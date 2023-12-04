КГК не позволяет госорганизациям закупать кроссоверы для городского использования

Ігар Арцюх • 04/12/23 14:52 • Эканоміка

Предпосылки излишнего расходования организациями Витебской области средств бюджета при закупке автомобилей периодически выявляются КГК.



В основном это заключается в предъявлении организациями излишних технических характеристик, увеличивающих ориентировочную стоимость закупки.

Так, например, при планируемой эксплуатации автомобиля в городских условиях в задании на закупку легкового автомобиля одним из центров по обеспечению деятельности бюджетных организаций был необоснованно указан тип кузова (кроссовер).

А другие организации зотели дополнительные опции, не влияющие на качество эксплуатации (легкосплавные диски, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, люк на крыше и др.), но увеличивающие стоимость закупки.

Кроме того, зачастую необоснованно указываются конкретные технические характеристики, приводящие к отбору только определенного типа автомобилей. Такие факты выявлены в Верхнедвинском, Чашникском, Миорском, Россонском, Полоцком районах и Витебске.

После вмешательства Комитета области организациями закупки отменены, дополнительно проработаны технические характеристики и снижена стоимость закупаемых автомобилей.

В целом за январь – октябрь 2023 года в результате действий Комитета области в ходе закупок (в том числе и автомобилей) обеспечена экономия бюджетных средств на сумму более 7 300 000 рублей, сообщает пресс-служба КГК.

Контрольные мероприятия, направленные на выявление излишних, необоснованных закупок, продолжаются.