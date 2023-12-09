На проспекте Черняховского появится новый светофор

• 09/12/23 14:13 • Падзеі

В Витебске на проспекте Черняховского установят новый светофор для пешеходов. Узнали, где он появится.

Управление капитального строительства города Витебска проводит закупку из одного источника услуг подрядчика по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ для установки светофора в районе дома №15 на проспекте Черняховского.

Этот пешеходный переход на проспекте Черняховского в Витебске оборудуют светофором. Фото Яндекс.Панорамы

Светофорным регулированием оборудуется существующий нерегулируемый пешеходный переход. Устанавливаемые светофоры должны иметь звуковую сигнализацию разрешающего для пешеходов зеленого сигнала.

Ориентировочная стоимость работ составляет 75 285 рублей. Установить новый светофор должны до конца этого года.

            
Меткі: ,

Чытайце яшчэ