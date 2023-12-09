На проспекте Черняховского появится новый светофор

Сяржук Серабро • 09/12/23 14:13 • Падзеі

В Витебске на проспекте Черняховского установят новый светофор для пешеходов. Узнали, где он появится.



Управление капитального строительства города Витебска проводит закупку из одного источника услуг подрядчика по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ для установки светофора в районе дома №15 на проспекте Черняховского.

Светофорным регулированием оборудуется существующий нерегулируемый пешеходный переход. Устанавливаемые светофоры должны иметь звуковую сигнализацию разрешающего для пешеходов зеленого сигнала.

Ориентировочная стоимость работ составляет 75 285 рублей. Установить новый светофор должны до конца этого года.