В Витебске мать хотела выписать из квартиры несовершеннолетнюю дочку, переехавшую жить к отцу

Сяржук Серабро • 26/12/23 18:54 • Грамадства

В Витебске женщина хотела лишить собственную дочку права жить в квартире, из-за того, что после ссоры та переехала жить к отцу.



После развода семейной пары между матерью и дочкой произошел конфликт, в результате чего девочка переехала с материнской квартиры на улице Чкалова в квартиру отца на Смоленской улице.

Зарегистрирована она по-прежнему в квартире на улице Чкалова, но решением суда место жительства ребенка определено в квартире ее отца.

После этого родительница решила выписать свою дочку и квартиры и лишить ее права права владения и пользования жилым помещением.

Она подала заявление в суд Первомайского района, в котором просила признать девочку утратившей право владения и пользования квартирой, расположенной на улице Чкалова.

Однако 13 октября суд отказал женщине в удовлетворении заявленных исковых требований. Тогда она подала апелляцию в областной суд.

В заявлении она просила решение суда отменить, вынести по делу новое решение об удовлетворении заявленного ею требования, указала на незаконность и необоснованность решения суда, поскольку несовершеннолетняя постоянно проживает у отца, где находятся её личные вещи, она не может пользоваться спорным жилым помещением, в связи с вступившим в законную силу решением суда об определении её места жительства.

Судебная коллегия по гражданским делам Витебского областного суда, пришла к выводу, что отказывая женщине в иске о признании дочери утратившей право владения и пользования спорным жилым помещением, суд первой инстанции правомерно признал, что поскольку девочка в настоящее время не достигла совершеннолетия, она не приобрела полный объем дееспособности, в связи с чем не способна к самостоятельному выбору места жительства, кроме того выезд несовершеннолетней из спорного жилого помещения к отцу является вынужденным ввиду конфликта между матерью и дочерью.

В итоге областной суд оставил решение Первомайского суда без изменений, а апелляционную жалобу витеблянки — без удовлетворения.