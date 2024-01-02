Свыше 240 тыс. руб. потратят в Витебской области на создание телепередач только за два месяца
Закупку услуг по созданию передач и телевизионному вещанию на территории Витебской области проводит главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.
Закупается создание и трансляция пакета социально значимых телевизионных передач, а также осуществление телевизионного вещания в режиме прямого эфира общественно значимых мероприятий.
Согласно техническому заданию в январе-феврале этого года должны быть подготовлены и показаны телезрителю следующие передаци:
- «Объективно» – 2;
- «Витебский вестник» – 42;
- «7 дзён» – 8;
- «Вечерний Витебск» – 42;
- «Вяскоўцы» – 2;
- «Спортинформ» – 8;
- «Закон и порядок» – 9;
- «Наша марка» – 4;
- «Спадчына» – 4;
- «Прямая линия» – 2;
- «Удачи на даче» – 9;
- «Дадому ў невядомае» – 4;
- «К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Победители» – 4;
- «К 80-летию освобождения Беларуси. История одного документа» – 4;
- «Выборы-2024» – 13.
Длительность большинства передач составляет 13 минут, самой короткой — 4 минуты, самой длинной — 45 минут.
Также запланирована трансляция церемонии награждения «Человека года Витебщины» в прямом эфире, длительность этой трансляции составит три часа.
Ориентировочная стоимость пакета телепередач на два месяца составит 242 279 рублей 75 копеек. Эти деньги возьмут из областного бюджета.