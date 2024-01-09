Колхозы должны продавать скот, чтобы рассчитаться со старыми кредитами — решение суда

09/1/24 12:36 • Эканоміка

По решению суда два сельскохозяйственных предприятия Витебской области должны продать скот, чтобы вернуть долги по кредитам на ГСМ, взятым много лет назад.



Подобные решения, в частности, приняты в отношении коммунального производственного унитарного предприятия «Язно» (Миорский район) и открытого акционерного общества «Слободка-агро» (Браславский район).

По одному из кредитов «Язно» должно 6 097 рублей 78 копеек, по второму — 5 996 рублей 2 копейки. Договора были заключены еще в 2016 году. Чтобы погасить эти задолженности, суд решил обратить взыскание на заложенное имущество молодняк крупного рогатого скота общим весом 3 244 килограмм с установлением начальной продажной цены 1,88 рубля за 1 килограмм живого веса, общей стоимостью 6 098 рублей 72 копейки и молодняк крупного рогатого скота общим весом 2 883 килограмм с установлением начальной продажной цены 2,08 рубля за 1 килограмм живого веса, общей стоимостью 5 996 рублей 64 копейки.

«Слободка-агро» брала кредит еще раньше — в 2015 году. Средства были нужны сельчанам для покупки горюче-смазочных материалов, погасить кредит собирались до конца 2016 года. В залог колхоз предоставил телек старше двух лет молочного стада на сумму в 52 000 рублей 81 копейку.

Однако расплатиться не удалось и к концу прошлого года предприятие было должно 7845 рублей 52 копейки, из которых 3822 рубля 62 копейки просроченного основного долга по кредиту, 3792 рубля 86 копеек задолженности по просроченным процентам за пользование кредитом, 222 рубля 77 копеек пени по несвоевременно уплаченным процентам за пользование кредитом и 7 рублей 27 копеек пени по просроченной задолженности по основному долгу.

По решению суда с открытого акционерного общества «Слободка-агро» эти деньги взыщут путем частичного обращения взыскания на заложенное имущество по договору о залоге, а именно: молодняк крупного рогатого скота общим весом 4484 килограмм, с установлением начальной продажной цены 1,75 рублей за 1 килограмм живого веса, общей стоимостью 7847 рублей.

Истцом в этих случаях выступает столичное открытое акционерного общества «Агентство по управлению активами», которому банки на основании договора уступки требования передали свои права по кредитным договорам.