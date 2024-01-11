Снова пожар с человеческой гибелью — в Витебске сгорела 77-летняя старушка

11/1/24 12:47 • Здарэнні

10 января в Витебске произошел пожар с человеческой гибелью.



В 13:24 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома Московском проспекте. Судя по видеосъемке, пожар произошел в доме №74 корпус 6.

К моменту приезда пожарных в подъезде многоэтажки наблюдалось плотное задымление. В ходе разведки спасатели установили, что горит одна из квартир на четвертом этаже.

Проникнув внутрь жилища, в комнате на диване пожаные нашли престарелую женщину. Использовав специальную маску, спасатели вынесли ее на улицу и передали приехавшим медикам бригады скорой медицинской помощи.

С пятого этажа спасатели эвакуировали двух человек, в том числе ребенка.

После ряда реанимационных мероприятий медики констатировали смерть 77-летней пенсионерки. Причиной пожара, считают в МЧС, стала личной беспечность и курение погибшей старушки.

За десять январских дней в Витебской области на пожарах ужепогибли 8 человек, с начала зимы огненная стихия унесла жизни 15 житилей Витебщины.