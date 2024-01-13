Полмиллиона штрафа и вернуть купленное здание детсада в коммунальную собственность

13/1/24 12:58 • Эканоміка

Суд обязал ЧПТУП «Орхейплюс» вернуть в коммунальную собственность здание школы-сада в деревне Осипенки Лиозненского района. Посмотрите, что осталось от садика.





4 января экономический суд Витебской области решил расторгнуть договор купли-продажи, заключенный 27 августа 2015 между Лиозненским районным исполнительным комитетом и частным производственно-торговым унитарным предприятием «Орхейплюс».

Теперь предприятие должно в течение десяти календарных дней с момента вступления решения в законную силу возвратить в коммунальную собственность Лиозненского района капитальное строение с инвентарным номером 202/С-63355 — здание школы-сада общей площадью 1111,2 квадратных метра — с подвалом, шестью беседками, навесом, проезжей частью, пешеходной частью, ограждением, двумя калитками и воротами.

Кроме того, решено взыскать с частного производственно-торгового унитарного предприятия «Орхейплюс» в доход бюджета Лиозненского района 544 790 рублей 28 копеек неустойки, в том числе 544 789 рублей 9 копеек штрафа в виде разницы между оценочной стоимостью приобретенного имущества, увеличенной с учетом индекса цен производителей на промышленную продукцию, и ценой его приобретения, а также 1 рубль 19 копеек пени.

Также «Орхейплюс» выплатит в доход республиканского бюджета 20 693 рублей 9 копеек государственной пошлины.

Здание садика, как указано в материалах дела, частник приобрел в 2015 году. В 2012 году оно еще принадлежало Витебскому маслоэкстракционному заводу.

Судя по всему, через несколько лет после приобретения недвижимости дела у фирмы пошли не очень хорошо, так как в 2019 году на недвижимость был наложен арест из-за невыполнения условий договора купли-продажи.

С мая 2019 года бывший садик пробовали продать семь раз, но покупателей не нашлось, несмотря на снижение начальной цены с 8800 до 2080 рублей. Впрочем, это не вызывает удивления, ведь уже пять лет назад, судя по фото, од зданий оставались одни «коробки».