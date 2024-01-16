Минус 18 200 000 яиц и 416 600 тон зерна — неудачный год для сельского хозяйства Витебской области

16/1/24 21:45 • Эканоміка

На 5,4% меньше было произведено сельскохозяйственной продукции в Витебской области за 2023 год по сравнению с предыдущим.



В минувшем году хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3 593 600 000 рублей, или 94,6% по сравнению с 2022 годом в сопоставимых ценах.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 824 200 000 рублей, или в сопоставимых ценах 94,2% к уровню предыдущего года, сообщает областная статистика.

При этом в хозяйствах всех категорий мяса (скота и птицы в живом весе) произведено на 5 400 тонн больше прежнего — 236 100 против 230 700

тонн в 2022 году; молока произведено больше на 26 000 тонн — 781 400 против 755 400 тонн; а вот яиц получено на 18 200 000 штук меньше — 451 600 000 против 469 800 000; также упал на 416 600 тонн (39%) валовой сбор зерновых и зернобобовых культур — 646 700 против 1 063 300 000 тонн.

Рапса в этом году намолотили больше – 74 400 тонн против 69 400, картофеля собрали тоже больше – 453 600 тонн против 426 900, а вот овощей меньше — 287 700 тонн против 307 600 в 2022 году.