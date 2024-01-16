В Орше «BMW» врезалась в маршрутку
16 января в Орше произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля, пострадал один из водителей.
ДТП случилось около 8 часов утра на проспекте Текстильщиков вблизи дома №35.
По предварительной информации ГАИ, водитель легковушки «BMW» не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в маршрутный микроавтобусом «Mercedes-Benz».
В результате аварии пострадал 57-летний водитель маршрутки. Пассажиры не пострадали.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.