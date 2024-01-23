На Двине в Витебске начинается ледостав. Фотофакт

23/1/24 22:10 • Экалогія

Двина в черте Витебска начала замерзать.
На Двине в Витебске начинается ледостав. Фото Сергея Серебро

Примерно со второй половины января на Двине наблюдается ледостав и ледостав с полыньями.

На Двине в Витебске начинается ледостав. Фото Сергея Серебро

После крещенских морозов река начала замерзать и в центре Витебска. Сейчас она покрыта еще не сплошным льдом, в некоторых местах есть промоины.

На Двине в Витебске начинается ледостав. Фото Сергея Серебро

В эти дни на льду на реке можно наблюдать много птиц, причем, не только водоплавающих. Так пернатые греются, так как при замерзании воды выделяется тепло.

На Двине в Витебске начинается ледостав. Фото Сергея Серебро

Уровень воды в Двине при этом значительно упал: если 17 января он, ориентировочно, составлял 384 сантиметра над нулем гидрологического поста областного центра, то к 23 января опустился уже на 118 сантиметров.

На Двине в Витебске начинается ледостав. Фото Сергея Серебро

На Двине в Витебске начинается ледостав. Фото Сергея Серебро

            
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