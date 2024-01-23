На Двине в Витебске начинается ледостав. Фотофакт
Двина в черте Витебска начала замерзать.
Примерно со второй половины января на Двине наблюдается ледостав и ледостав с полыньями.
После крещенских морозов река начала замерзать и в центре Витебска. Сейчас она покрыта еще не сплошным льдом, в некоторых местах есть промоины.
В эти дни на льду на реке можно наблюдать много птиц, причем, не только водоплавающих. Так пернатые греются, так как при замерзании воды выделяется тепло.
Уровень воды в Двине при этом значительно упал: если 17 января он, ориентировочно, составлял 384 сантиметра над нулем гидрологического поста областного центра, то к 23 января опустился уже на 118 сантиметров.