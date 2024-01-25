Горячую линию по вопросам общественного транспорта проведет КГК Витебской области

25/1/24 15:53 • Падзеі

В Витебской области пройдет «горячая линия» по вопросам организации работы общественного транспорта.



Как говорится в сообщении КГК, по поручению Комитета приняты меры по обеспечению населения Витебска транспортным сообщением: проводится обучение группы водителей троллейбуса, после которого будет увеличено количество рейсов по троллейбусным маршрутам, обслуживающим новые микрорайоны; предусмотрена закупка автобусов и трамвайных вагонов с добавлением рейсов по иным маршрутам.

Вместе с тем для максимального удовлетворения потребностей граждан в пассажирских перевозках действующая маршрутная сеть области нуждается в совершенствовании.

В этой связи КГК области проведет «горячую линию» с ее жителями, на которую можно внести предложения по введению новых маршрутов, дополнительных рейсов общественного транспорта в пригородном и междугороднем регулярном сообщении.

Эти предложения будут приниматься 30 января с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефону 8 (0212) 376176.

Кроме того, их можно направлять до 30 января по электронной почте: [email protected] с пометкой «Предложение, транспорт».