После гибели 12 человек на пожарах в Витебске собрали комиссию

29/1/24 21:57 • Здароўе

29 января Витебском областном исполнительном комитете прошло заседание областной комиссии по предупреждению гибели людей от внешних причин.



Заседание проходило под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета Вячеслава Дурнова. В нем также приняли участие начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин и его первый заместитель Андрей= Гавриленко. В режиме видеоконференции в заседании также участвовали заместители председателей гор(рай)исполкомов, а также представители субъектов профилактики областного и районного уровней.

На момент проведения заседания только за январь в Витебской области на пожарах погибли как минимум 12 человек. Последний случай произошел утром понедельника.

В 7:45 случился пожар в одном из многоквартирных домов на проспекте Черняховского. Приехавшие пожарные выяснили, что горит квартира на 7-м этаже.

На полу в коридоре помещения спасатели нашли тело 63-летнего пенсионера. В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По факту пожара проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении погибшим, сообщается пресс-службой МЧС.

Во время заседания комиссии на конкретных примерах пожаров с гибелью людей, произошедших в области, руководитель привел факты упущений в работе субъектов профилактики.

Пример – трагедия в Витебске накануне нового года, где на пожаре погибли трое взрослых и ребенок. Все совершеннолетние погибшие были склонны к злоупотреблению алкоголем и курили. Ребенок трижды признавался находящимся в социально опасном положении, семья находилась в поле зрения субъектов профилактики, однако в результате формальной работы люди погибли.

Кроме фактов недоработок были отмечены и положительные моменты в работе субъектов профилактики, где принципиальный подход председателя сельисполкома позволил избежать гибели на пожаре двух человек в Лепельском районе.

Также в рамках заседания был заслушан доклад о работе организаций здравоохранения по профилактике гибели людей от внешних причин, а также был выслушаны заместители председателей Толочинского, Оршанского и Дубровенского районных исполнительных комитетов.

По итогу заседания сформирован ряд поручений по дальнейшей работе субъектов профилактики по предупреждению гибели людей от внешних причин.