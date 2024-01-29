После гибели 12 человек на пожарах в Витебске собрали комиссию
29 января Витебском областном исполнительном комитете прошло заседание областной комиссии по предупреждению гибели людей от внешних причин.
Заседание проходило под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета Вячеслава Дурнова. В нем также приняли участие начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин и его первый заместитель Андрей= Гавриленко. В режиме видеоконференции в заседании также участвовали заместители председателей гор(рай)исполкомов, а также представители субъектов профилактики областного и районного уровней.
На момент проведения заседания только за январь в Витебской области на пожарах погибли как минимум 12 человек. Последний случай произошел утром понедельника.
В 7:45 случился пожар в одном из многоквартирных домов на проспекте Черняховского. Приехавшие пожарные выяснили, что горит квартира на 7-м этаже.
На полу в коридоре помещения спасатели нашли тело 63-летнего пенсионера. В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По факту пожара проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении погибшим, сообщается пресс-службой МЧС.
Во время заседания комиссии на конкретных примерах пожаров с гибелью людей, произошедших в области, руководитель привел факты упущений в работе субъектов профилактики.
Пример – трагедия в Витебске накануне нового года, где на пожаре погибли трое взрослых и ребенок. Все совершеннолетние погибшие были склонны к злоупотреблению алкоголем и курили. Ребенок трижды признавался находящимся в социально опасном положении, семья находилась в поле зрения субъектов профилактики, однако в результате формальной работы люди погибли.
Кроме фактов недоработок были отмечены и положительные моменты в работе субъектов профилактики, где принципиальный подход председателя сельисполкома позволил избежать гибели на пожаре двух человек в Лепельском районе.
Также в рамках заседания был заслушан доклад о работе организаций здравоохранения по профилактике гибели людей от внешних причин, а также был выслушаны заместители председателей Толочинского, Оршанского и Дубровенского районных исполнительных комитетов.
По итогу заседания сформирован ряд поручений по дальнейшей работе субъектов профилактики по предупреждению гибели людей от внешних причин.