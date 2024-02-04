Более чем в полтора раза увеличилось непроизводственное выбытие КРС в Чашникском районе

04/2/24 21:47 • Эканоміка

583 головы крупного рогатого скота издохли в хозяйствах Чашникского района за 10 месяцев прошлого года, еще более трех тысяч животных пришлось экстренно забить. Поголовье сократилось на 12%.



На коллегии управления по сельскому хозяйству и продовольствию Чашникского райисполкома рассмотрено представление прокуратуры Витебской области об устранении нарушений законодательства о сохранности крупного рогатого скота, а также способствовавших им причин и условий.

В мероприятии приняли участие руководители всех сельскохозяйственных предприятий района.

Поводом для проверочных мероприятий послужили показатели работы в животноводстве: снизилось поголовье скота, участились случаи падежа крупного рогатого скота.

По данным прокуратуры Чашникском районе по состоянию на 1 ноября 2023 года поголовье животных сократилось на 2184 и составило 15469, то есть район лишился каждой восьмой коровы или бычка.

Непроизводительное выбытие КРС составило 4010 животных, что на 2500 больше, чем за аналогичный период в 2022 году. При этом 583 животных ( на 350 больше, чем в 2022 году) просто пали, 456 голов (-186) успели прирезать в хозяйствах, 2270 голов (+1460) – экстренно сдали на мясоперерабатывающие предприятия, еще 701 голову (-504) удалось реализовать населению.

В результате по итогам десяти месяцев это было один из худших показателей среди районов Витебской области.

Прокурорские работники по результатам проверки к причинам неудовлетворительного положения дел в сфере АПК Чашникского района отнесли неорганизованность, нераспорядительность и безответственность руководителей и специалистов аграрных организаций, а также должностных лиц госорганов отраслевого управления.

В акте надзора констатировано, что местные исполнительные и распорядительные органы не обеспечили надлежащее исполнение требований о наведении порядка в учете движения скота в подчиненных организациях и недопущении искажения статистической отчетности в АПК.

По всем обозначенным недостаткам и упущениям прокуратура внесла конкретные предложения для их устранения. Говоря о причинах сложившейся ситуации, прокуроры потребовали от должностных лиц Чашникского райисполкома и руководителей сельхозорганизаций исключить такие нарушения в работе и не допускать их впредь.

По итогам рассмотрения представления выработан ряд дополнительных предметных мероприятий для исправления ситуации. При этом за допущенные нарушения 7 руководителей предприятий АПК привлечены к дисциплинарной ответственности.