Более 20 детей вывели из горящей десятиэтажки пожарные в Витебске. Видео
Утром 5 февраля в Витебске произошел пожар в десятиэтажно доме №100а на Ленинградской улице.
Сообщение о квартире, горящей на втором этаже высотки, пожарные получили в 8:07. К приезду первых подразделений наблюдалось открытое горение квартиры.
36-летняя хозяйка и ее 7-летний ребенок смогли самостоятельно выйти из горящего жилища. Позже их осмотрели медики, госпитализация не требовалась.
Из квартиры на третьем этаже работники МЧС спасли 38-летнюю женщину и ее детей: 11-месячного малыша и 11-летнего подростка.
Пожарные из квартир, расположенных на вышележащих этажах, эвакуировали 19 детей и 12 взрослых. Всего, таким образом, дом пришлось покинуть 35 человекам.
В результате пожара в горевшей квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По факту пожара проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.