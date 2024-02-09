В Витебске пройдет ярмарка вакансий для «Белэнергоремналадка». Кто нужен?

09/2/24 16:57 • Эканоміка

15 февраля государственная служба занятости организует «Ярмарку вакансий» для подбора работников ОАО «Белэнергоремналадка».



Будут искать работников для производства, расположенного на территории Витебской ТЭЦ. Предприятию требуются:

слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования;

слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов;

слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования;

монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;

электросварщик ручной сварки.

Работникам предоставляется полный социальный пакет и достойная заработная плата, сообщает сайт Витебского горисполкома. Однако размер оплаты труда не указывается.

«ННВ» при помощи сервисов поиска работы посмотрели, какие зарплаты предлагаются «Белэнергоремналадка».

По первой позиции предлагаемая заработная плата колеблется от 900 до 1200 рублей; по второй — от 900 до 1000 рублей; по третьей — от 900 до 1200 рублей; по четвертой — от 900 до 1200 рублей; по пятой — от 1200 до 1800 рублей.

Желающие трудоустроиться могут обращаться по адресу: Витебск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 10, актовый зал, 2 этаж. Консультации по телефонам 36-25-49 и 37-34-22. Начало ярмарки в 10:00.