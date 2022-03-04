Траты жителей Витебщины на жизнь по-прежнему превышают 94% от располагаемых ресурсов

Сяржук Серабро • 04/3/22 15:48 • Эканоміка

В четвёртом квартале прошлого года домашние хозяйства Витебской области тратили 94,3% от имеющихся располагаемых ресурсов.



По данным областной статистики в расчете на домашнее хозяйство располагаемые ресурсы составили 1 424 рубля 30 копеек в месяц, это не только денежные средства, но и стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

При этом денежные расходы домашнего хозяйства в месяц составляли 1342 рубля 60 копеек или 94,3% от ресурсов. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года, доля расходов практически не изменилась.

1047 рублей 50 копеек или 78% составили потребительские расходы, их доля выросла на 1%. В структуре этих расходов доля трат на питание составила 39,9%, на покупку непродовольственных товаров — 34,3%, на оплату услуг — 23,2%. По сравнению с таким же периодом позапрошлого года жители региона стали меньше тратить на еду и больше на покупку непродовольственных товаров, а также оплату услуг.