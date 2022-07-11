Для Полоцкого района купят библиобус

Сяржук Серабро • 11/7/22 15:13 • Культура

К осени в Полоцком районе появится библиобус — передвижная библиотека на автомобильном шасси.



Автомобиль специального назначения для отдела культуры Полоцкого райсполкома приобретает Полоцкий районный межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций.

Машина должна быть специально оборудована для использования в качестве мобильной библиотеке: там, кроме собственно книг, будет размещаться рабочее место библиотекаря оборудованное оргтехникой, дополнительное электропитание и т.п.

Ориентировочная стоимость библиобуса составляет 170 000 рублей. Закупается он за счет бюджетных средств. Передвижную библиотеку заказчику должны поставить до 22 августа.

Библиобусы — автомобили-библиотеки — далеко не новое изобретение. Так, например, по Браславскому району библиобус курсирует уже более десятка лет, он обслуживает 74 деревни.