В Березинском заповеднике показывают медведицу с медвежонком. Фото + видео

ННВ • 29/7/22 14:22 • Экалогія

Понаблюдать медведицу с медвежонком в естественной среде обитания можно в Березинском биосферном заповеднике.



Как сообщает сайт заповедника, в урочище «Пострежье» часто фиксируют появление самки медведя с детёнышем.

Фотоловушка, установленная на звериной тропе, которая подходит к засеянному овсом полю, в последние дни несколько раз сфотографировала медведицу с медвежонком. Причем звери там появляются и ночью, и днем.

Посмотреть на медведей можно в рамках экскурсии «Медвежий угол», он начинается в 18:00 и длится примерно до 21:00. Причем по дороге к засидке, откуда наблюдают за медведями, может посчастливиться встретить других зверей — недавно в объектив фотоловушки попали пятеро волчат.