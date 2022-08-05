Лукашенко пригрозил задействовать армию и милицию для поднятия дисциплины в сельском хозяйстве Витебщины

ННВ • 05/8/22 12:02 • Эканоміка

5 августа Александр Лукашенко приехал в Поставский район, там он знакомится с положением дел в сельском хозяйстве Витебской области.



Надо армия — подключим армию. Надо милиция — бросим сюда все силы

Во время этого визита он дал особое поручение по наведению порядка уполномоченному по Витебской области председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко:

— Отвечаешь за Витебскую область. Чтобы была железная дисциплина! Надо армия — подключим армию. Надо милиция — бросим сюда все силы.

Это было связано с тем, что, по информации Лукашенко, кое-где неправильно заложены силосные ямы, после дождей водой залило сенаж, и он начал гнить.

— А ты смотри и контролируй. Мы что, хотим скот угробить? И потом будем ахать, охать, что у нас падеж? — набросился он на вице-премьера Леониду Зайца.

Напомним, что к маю поголовье коров в Витебской области достигло рекордного минимума и все еще продолжает падать: в мае оно сократилось на 900 животных, в июне — еще на 300. С начала года коровье стадо Витебщины уменьшилось на 4700 голов и сейчас составляет 183 500 коровы.

Что касается крупного рогатого скота в целом, то за пять месяцев 2022 года в хозяйствах региона пало 4676 голов КРС.

Очень вкусно. Очень

В Поставах Лукашенко посетил местный молочный завод и высоко оценил его продукцию — он попробовал сыры.

— Очень вкусно. Очень! — поделился Александр Лукашенко своими впечатлениями.

После дегустации сыров делегация отправилась на совещание о работе агропромышленных объединений Витебской области.

Накормим людей, накормим животных

На совещании Лукашенко напомнил чиновникам, что из-за продовольственного кризиса в мире у белорусского сельского хозяйства появился шанс:

*— Конечно, мы обеспечим всем необходимым внутренний рынок и потребности в кормах для животноводства. Все это мы произведем. Накормим людей, накормим животных. Но с учетом сложившегося на мировом продовольственном рынке дефицита нынешняя ситуация — шанс для нашего сельского хозяйства выйти на новый уровень по экспорту.

Также в ходе совещания он высказал мнение, что создание агропромышленных объединений в Витебской области - правильная стратегия, но их работа должна приносить результат.

Но работой созданных в области интеграционных структур Лукашенко не доволен. В начале года по агропромышленным объединениям был получен убыток от реализации продукции. Половина объединений имела отрицательную рентабельность, росли просроченные долговые обязательства, сообщает официальный сайт.