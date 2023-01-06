Лучоса вышла из берегов и затопила мост Сенненском районе, отрезана одна деревня

Зоя Машэка • 06/1/23 21:16 • Экалогія

5 января из-за подъема уровня воды в реке Лучоса произошло подтопление участка дороги возле деревни Александрия Сенненского района.



Паводковые воды затопили участок дороги протяженностью 80 метров, максимальный уровень воды в месте подтопления составляет 1 мер.

По состоянию на шесть часов утра 6января с деревней Александрия отсутствует транспортное сообщение, организованна лодочная переправа, сообщается пресс-службой МЧС.

Как «ННВ» писали ранее, 2 января затопило автомобильный мост в Лиозненском районе.