На «кулибина» из Орши, скрестившего мотоблок и «Жигули», составили протокол

ННВ • 23/1/23 16:30 • Навука

ГАИ нашла «кулибина», который катался по Орше на инновационном гибриде из мотоблока «МТЗ» и автомобиля «ВАЗ», но не для того, чтобы выдать патент на изобретение.



Поездка по райцентру на столь необычном транспортном центре 21 января попала в видеорегистратор других водителей, а видео скоро стало «вирусным». В результате изобретателем заинтересовались в Госавтоинспекции.

Как выяснилось, на необычном транспорте по Орше ехал 33-летний житель деревни Крупки Минской области. Молодой человек приехал на выходные помочь матери в Толочинский район, а в Оршу отправился за запчастями на авторынок, сообщается УГАИ Витебской области.

Судя по видео, мужчина сделал из задней половины автомобиля «ВАЗ» полуприцеп, который можно агрегатировать к мотоблоку «МТЗ».

Для передвижения по дорогам общего пользования в Беларуси на мотоблоке необходимо водительское удостоверение — категории D (самоходные сельхозмашины) или E (самоходные машины). Кроме того, если мотоблок представляет собой самодельную конструкцию, то необходимо пройти специальную экспертизу, чтобы его зарегистрировать.

В результате в отношении изобретателя составили административные протоколы, так как транспорт был переоборудован незаконно. К тому же в 2017 году его за езду в нетрезвом виде и лишили водительских прав на три года. По истечении этого срока мужчина не стал сдавать на права, так что водительского удостоверения у него не было.