На 3,5% уменьшились доходы населения Витебщины в прошлом году — официальная статистика
Реальные располагаемые денежные доходы населения Витебской области в 2022 году были на 3,5% ниже, чем 2021 году.
По данным областной статистики, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 7,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.
Реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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