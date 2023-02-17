На 3,5% уменьшились доходы населения Витебщины в прошлом году — официальная статистика

Сяржук Серабро • 17/2/23 18:04 • Эканоміка

Реальные располагаемые денежные доходы населения Витебской области в 2022 году были на 3,5% ниже, чем 2021 году.



По данным областной статистики, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 7,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.