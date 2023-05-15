С завтрашнего дня улица Чапаева закрывается на ремонт. Узнали, как будут объезжать автобусы

• 15/5/23 16:36 • Падзеі

Из-за проведения дорожных работ на улице Чапаева в Витебске с 16 мая будет ограничено движение по ней автобусных маршрутов №7 и №21.
Инспектор ГАИ девушка-регулировщица в Витебске. 2008 год. Фото Сергея Серебро

В период ремонта на этой улице движение общественного транспорта будет осуществляться по объездным маршрутам в обе стороны движения.

Маршрут №7 будет осуществлять движение по следующему маршруту: поселок Тулово – улица Лазо – улица Берестеня – проспект Фрунзе – улица Сельская.

Маршрут №21 будет осуществлять движение по следующему маршруту: Завод КПД – улица Лазо – улица Берестеня – проспект Фрунзе – проспект Людникова – Смоленский рынок.

ОАО «Витебскоблавтотранс» призывает быть внимательны при планировании поездки и руководствоваться временными знаками дорожного движения.

Согласно дефектному акту асфальтобетонное покрытие улицы Чапаева в Витебске на проезжей части имеет колею глубиной более 3 сантиметров, просадки, выбоины, выкрашивание, сетка трещин и местные разрушения в виде различных углублений. Работы по фрезерованию и асфальтированию требуются на общей площади 5600 квадратных метров.

Укладка асфальта на одной из улиц Витебска. Фото Сергея Серебро

Согласно документации конкурса, прием документов на который завершился 13 мая, на ремонтные работы отводится месяц. Обойдутся они бюджету в 219 017 рублей 23 копейки.

Как сообщали «ННВ», ремонт асфальта должны сделать также на проспекте Фрунзе и улице Лазо.

            
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