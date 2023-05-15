С завтрашнего дня улица Чапаева закрывается на ремонт. Узнали, как будут объезжать автобусы
Из-за проведения дорожных работ на улице Чапаева в Витебске с 16 мая будет ограничено движение по ней автобусных маршрутов №7 и №21.
В период ремонта на этой улице движение общественного транспорта будет осуществляться по объездным маршрутам в обе стороны движения.
Маршрут №7 будет осуществлять движение по следующему маршруту: поселок Тулово – улица Лазо – улица Берестеня – проспект Фрунзе – улица Сельская.
Маршрут №21 будет осуществлять движение по следующему маршруту: Завод КПД – улица Лазо – улица Берестеня – проспект Фрунзе – проспект Людникова – Смоленский рынок.
ОАО «Витебскоблавтотранс» призывает быть внимательны при планировании поездки и руководствоваться временными знаками дорожного движения.
Согласно дефектному акту асфальтобетонное покрытие улицы Чапаева в Витебске на проезжей части имеет колею глубиной более 3 сантиметров, просадки, выбоины, выкрашивание, сетка трещин и местные разрушения в виде различных углублений. Работы по фрезерованию и асфальтированию требуются на общей площади 5600 квадратных метров.
Согласно документации конкурса, прием документов на который завершился 13 мая, на ремонтные работы отводится месяц. Обойдутся они бюджету в 219 017 рублей 23 копейки.
Как сообщали «ННВ», ремонт асфальта должны сделать также на проспекте Фрунзе и улице Лазо.