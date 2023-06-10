Водителя грузовика, по вине которого в ДТП сильно пострадала годовалая девочка, отправили на 4 года на «химию»

Іван Дзедушкін • 10/6/23 14:16 • Здарэнні

49-летнего водителя «МАЗ», столкнувшегося с легковушкой в Витебске, приговорили к 4 годом ограничения свободы.



Авария произошла 29 ноября, примерно в 15:15: на закруглении дороги в районе перекрестка улиц 14-й Полоцкой и Карла Маркса прицеп грузовика занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Renault Logan». Травмы получили 32-летняя женщина и ее годовалый ребенок, ехавшие в легковушке.

Как установлено в суде, при движении на грузовом седельном тягаче «МАЗ» по улице Карла Маркса водитель проявил преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке и не учел все факторы, в том числе по выбору безопасной скорости движения.

В развитие данных обстоятельств, а также из-за движения грузовика по обочине, что запрещено, возникла негативная дорожно-транспортная ситуация, которая привела к столкновению с ехавшим во встречном направлении автомобилем «Renault Logan».

В результате ДТП годовалой девочке были причинены тяжкие телесные повреждения по признакам опасности для жизни и психического расстройства.

Водитель грузовика с места происшествия скрылся, однако сотрудники ГАИ вскоре установили его и задержали. В судебном заседании мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Суд Железнодорожного района Витебска на основании части 2 статьи 317 УК приговорил водителя к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

В пользу законного представителя потерпевшей с ОАО «С.», собственника грузовика, взыскана материальная компенсация морального вреда в сумме 50 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.