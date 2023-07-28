ОСВОД закупает для Витебской области спасательные посты. Сколько и куда?

• 28/7/23 15:12 • Здароўе

Витебская областная организация Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» проводит закупку сооружений для размещения спасательных постов.
Спасатели ОСВОД на Двине в Витебске. Фото Сергея Серебро

Объявлен электронный аукцион на приобретение сооружений модульного типа для размещения спасательных постов. Согласно техническому заданию это будут двухэтажные блок-контейнеры, на первом этаже которых размещается закрытое помещение, а на втором — наблюдательная площадка.

Закупают четыре таких поста — для Браславского, Глубокского и Сенненского районов, а также для Первомайского района Витебска. Цена одного модуля составляет 60 000 рублей, ориентировочная стоимость всей закупки — 240 000 рублей. Финансируется она за счет бюджетных средств.

Напомним, что проверка прокуратуры выявила, что в Витебской области не были обеспечены спасательными постами 13 мест отдыха у воды.

            
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