ОСВОД закупает для Витебской области спасательные посты. Сколько и куда?

Сяржук Серабро • 28/7/23 15:12 • Здароўе

Витебская областная организация Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» проводит закупку сооружений для размещения спасательных постов.



Объявлен электронный аукцион на приобретение сооружений модульного типа для размещения спасательных постов. Согласно техническому заданию это будут двухэтажные блок-контейнеры, на первом этаже которых размещается закрытое помещение, а на втором — наблюдательная площадка.

Закупают четыре таких поста — для Браславского, Глубокского и Сенненского районов, а также для Первомайского района Витебска. Цена одного модуля составляет 60 000 рублей, ориентировочная стоимость всей закупки — 240 000 рублей. Финансируется она за счет бюджетных средств.

Напомним, что проверка прокуратуры выявила, что в Витебской области не были обеспечены спасательными постами 13 мест отдыха у воды.