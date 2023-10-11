В трамваях и троллейбусах Витебска можно оплатить проезд по QR-коду

Сяржук Серабро • 11/10/23 15:24 • Падзеі

В электротранспорте Витебска появилась возможность оплаты проезда при мощи специального QR-кода и мобильного приложения «Беларусбанка».



Как ранее сообщали «ННВ», сначала новый способ оплаты проезда в городском транспорте появился в автобусах областного центра. Спустя два месяца его внедрили также в трамваях и троллейбусах, сообщает «Витебскоблавтотранс».

Оплата проезда происходит с помощью QR-кода, технология NFC попрежнему для этого не используется. Воспользоваться таким сервисом могут пользователи приложения «M-Belarusbank», разработанного «Беларусбанком».

Чтобы заплатить за проезд, нужно навести камеру смартфона на специальный QR-код, расположенный в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса. Отсканировать код можно и непосредственно из программы «M-Belarusbank».

Оплата будет производится из средств с вашей банковской карты, пополнять отдельный электронный кошелек, как в случае с сервисом «Оплати», не требуется. Транзакция отображается в разделе «Последние платежи» приложения, эту информацию вы можете предъявить кондуктору или контролеру.