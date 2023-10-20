Пропавшую в Россонах пенсионерку нашли мертвой, до дома ей нужно было пройти 600 метров

ННВ • 20/10/23 15:32 • Здарэнні

Погибшей обнаружена 76-летняя Мария Метлицкая, которая пропала в Россонах 14 октября.



Напомним, что в тот вечер пенсионерка гостила у односельчан, около 20:00 она собралась домой, а пройти ей нужно было всего порядка 600 метров — от дома №47 на улице Лапенко до дома №75 на той же улице.

До дома женщина не добралась, были начаты ее розыски. По информации волонтеров тело женщины нашли 17 октября.

Судя по всему, пенсионерка утонула, возвращаясь домой, так как в сводке МЧС за 17 октября сообщается об обнаружении утопленника в Россонском районе. Рядом с участком улицы, по которому женщина должна была возвращаться к себе домой есть пожарный водоем, в 200 метрах находится озеро Россоно.