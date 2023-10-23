В Витебске изменится расписание троллейбусного маршрута №16

Ігар Арцюх • 23/10/23 15:20 • Падзеі

Спустя два месяца эксплуатации в Витебске решили внести изменения в расписание троллейбуса, который курсирует по маршруту №16.



Как писали «ННВ», троллейбусы по маршруту №16, который связывает центр города с микрорайонами Черемушки и Билево, начали курсировать с сентября. Планировалось, что на этом маршруте будут работать 10 машин.

Теперь ОАО «Витебскоблавтотранс» предупреждает, с 1 ноября, то есть всего через два месяца после открытия маршрута, расписание изменится.

Какие изменения будут внесены неясно, так как на сайте перевозчика пока опубликовано действующее расписание, а новое появится позже. Также должны изменить и таблички на остановочных пунктах.