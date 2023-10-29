В 2,3 раза подорожали помидоры в сентябре

ННВ • 29/10/23 23:41 • Эканоміка

Согласно официальной статистике в сентябре цены на помидоры в Витебской области выросли более чем в 2,3 раза.



Как сообщали «ННВ», в сентябре, после нескольких месяцев падения цен на овощи, был отмечено резкое подорожание этой группы продовольственных товаров — на 23,3%, что выглядело необычно в сезон уборки урожая.

Как выяснилось после публикации доклада о социально-экономическом положении Витебской области за январь-сентябрь 2023 года, такой скачек вызван астрономическим подорожанием помидоров и, отчасти, ростом цен на огурцы.

Так, морковь, свекла, репчатый лук и белокочанная капуста в прошлом месяце по сравнению с августом подешевели на 12-16%. Цены на огурцы при этом выросли 29,3%, а вот помидоры подорожали сразу в 2,33 раза!