Почти тысячу человек покусали клещи на территории Витебска, один заболел энцефалитом

Зоя Машэка • 15/11/23 16:22 • Здароўе

968 случаев нападения клещей на человека было зарегистрировано в Витебске к 31 октября текущего года.



За такой же период в 2022 году в областном центре было зарегистрировано только 698 укусов, так что количество нападений по сравнению с прошлым годом выросло на 38,7%. В 2021 году по поводу присасывания клещей в Витебске за медпомощью за 10 месяцев обратилось 586 человек — в 1,65 раза меньше, чем в нынешнем.

На территории Витебского района за указанный период зафиксировано 1445 случаев нападения клещей на человека, рост их количества составил 42%.

Всего же в организации здравоохранения Витебска и Витебского района за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 3302 человека — еще 889 человек клещи покусали на разных территориях Витебской области и за её пределами.

Территориально присасывание клещей распределилось следующим образом:

в лесной зоне — 1755 (53,15%).

в сельской местности, дачных участках- 1127 (34,13%);

в населенных пунктах — 378 случаев (11,45%);

на территории зон отдыха (парк, лесопарк) — 42 (1,27%).

С начала 2023 года было зарегистрировано 180 случаев болезни Лайма, из них только 13 связаны с укусами в осенний период прошлого года. Рост составил 17,7%. Также в текущем году зарегистрирован 1 случай клещевого энцефалита, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья исследовано 685 особей клещей, из них 430 (62,77%) были инфицированы боррелиями — микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма. Год назад доля носителей боррелий составляла 57,4%, два года назад — 35,8%.