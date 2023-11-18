Суд отказал оршанцу, который хотел отказаться от отцовства в отношении чужого ребенка. Мужчина будет платить алименты

Іван Дзедушкін • 18/11/23 15:34 • Грамадства

После развода житель Орши, не хотевший платить алименты, обратился в суд, чтобы аннулировать сведения о его отцовстве в отношении двух детей — мальчика, который был у женщины до брака, и девочки, которая родилась в браке.



Пара познакомилась в 2018 году, к этому времени у женщины уже был годовалый сын. В марте 2019 года они расписались, в ЗАГС мужчина также в добровольном порядке установил свое отцовство в отношении ребенка женщины. В сентябре семье родилась дочка.

Однако, как указывает мужчина в заявлении, в конце 2021 года семья распалась. Суд обязал оршанца платить алименты, к 1 июня 2023 года он уже задолжал 3206 рублей 66 копеек.

Тогда мужчина решил оспорить свое отцовство. В обоснование этого в исковом заявлении он указал, что осенью 2022 года его друзья сообщили ему о том, что видели ответчицу с другими мужчинами в период, когда они совместно проживали, в связи с чем с указанного времени у него возникли сомнения в биологическом отцовстве по отношению к детям.

Однако суд первой инстанции отказал ему в иске и взыскал в пользу ответчицы судебные расходы. Оршанец не сдался и подал апелляцию в областной суд.

В своих возражениях на иск женщина рассказала, что с истцом она познакомилась не в 2016 году, а в апреле 2018 года, когда сыну был год, поэтому на момент установления отцовства в отношении ребенка истец точно знал, что не является его биологическим отцом.

Поэтому суд решил, что, поскольку в момент регистрации установления отцовства на основании части 2 статьи 54 Кодекса о браке и семье истцу было известно, что он фактически не является отцом ребенка, его требование об оспаривании отцовства в отношении несовершеннолетнего сына не может быть удовлетворено.

В результате определением судебной коллегии по гражданским делам Витебского областного суда решение суда Оршанского района и города Орши оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.