За дедовщину осудили уже отслужившего пограничника: поддерживал имевшиеся в части негативные традиции неуставных отношений

Сяржук Серабро • 30/12/23 0:53 • Грамадства

В Докшицах завершился суд над уже демобилизованным пограничником, который заставлял молодых отжиматься за разные «провинности»: не постирали его носки, не знали, сколько ему до «дембеля» и т.п.



Молодой человек был призван на срочную службу в погранвойска 19 ноября 2021 года. Он служил на одной пограничных из застав в Витебской области в звании ефрейтора. В декабре 2022 года в часть стало прибывать молодое пополнение, трое из молодых пограничников и стали потерпевшими.

Как было установлено на суде, ефрейтор знакомил новобранцев имеющейся с имеющейся в части традицией неуставных отношений и предлагал выбрать, как они будут служить — по «уставщине» или «дедовщине». Все трое выбрали последнее.

Согласно этой системе за «косяки» старослужащий налагал на молодых военнослужащих взыскания в виде 53 отжиманий с упором лежа или же зависания над кроватью с упором в спинки ногами и руками. Также после отбоя заставлял их разучивать строевые песни.

Один из пограничников неуставным отношениям подвергался неоднократно, второй — трижды раз, и третий — только единожды. Причиной этого могли послужить незнание, сколько осталось «дедушке» до «дембеля», не постиранные теплые носки, которые один из молодых военнослужащих позаимствовал у ефрейтора, чтобы сходить в караул, невыученная строевая песня, не вовремя вынесенный мусор, пропущенные во время учений условные нарушители и т.п.

На суде обвиняемый свою вину не признал. По его словам, он оказывал помощь вновь прибывшим военнослужащим с целью их скорейшей адаптации. Никаких разговоров об неуставных взаимоотношениях он не проводил, делать физические упражнения не заставлял. Ефрейтор заявил, что считает, что потерпевшие его оговаривают, но причины оговора ему не известны.

Однако суд посчитал доказанной его вину в издевательстве над лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, совершенном лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, не состоящим в отношении

подчиненности с потерпевшим, а также в том же преступлении, совершенном в отношении нескольких лиц повторно.

В результате молодого человека приговорили к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.