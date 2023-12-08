Витебский горисполком опубликовал решение о запрете движения по путепроводу Металлистов

Ігар Арцюх • 08/12/23 18:19 • Падзеі

С 11 декабря будет закрыто движение по путепроводу Металлистов, который связывает улицы Зеньковой и Некрасова в Витебске.



Временное запрещение движения пешеходов, транспортных средств и самоходных машин по этому путепроводу вводится из-за угрозы безопасности дорожного движения, в том числе

жизни и здоровью граждан, говорится в документе.

Как раньше сообщали «ННВ», путепровод Металлистов закроют для капитального ремонта, который продлится 11 месяцев. Запрет на движение по мосту будет действовать до 10 ноября 2024 года.

Напомним, что ориентировочная стоимость ремонта, согласно документации закупки, составляет 7 084 607 рублей 56 копеек. А разработка строительного проекта для этого объекта ориентировочно обошлась в 330 226 рублей 72 копейки.