В Витебске на ходу загорелся троллейбус
18 декабря в Витебске во время выполнения рейса загорелся троллейбус.
По предварительной информации ГАИ, около 11:00 вблизи дома №1 на проспекте Черняховского во время движения произошло самовозгорание троллейбуса. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили огонь.
Судя по фото, загорелся троллейбус «БКМ 32102» 2010 года производства с бортовым номером 184, курсирующий по маршруту №2.
Примечательно, что на днях такой же троллейбус попал в ДТП на проспекте Строителей.