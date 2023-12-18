В Витебске на ходу загорелся троллейбус

ННВ • 18/12/23 17:53 • Здарэнні

18 декабря в Витебске во время выполнения рейса загорелся троллейбус.



По предварительной информации ГАИ, около 11:00 вблизи дома №1 на проспекте Черняховского во время движения произошло самовозгорание троллейбуса. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили огонь.

Судя по фото, загорелся троллейбус «БКМ 32102» 2010 года производства с бортовым номером 184, курсирующий по маршруту №2.

Примечательно, что на днях такой же троллейбус попал в ДТП на проспекте Строителей.