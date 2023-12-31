За осень помидоры подорожали в 4,5 раза, а огурцы — в 2,2 раза

Сяржук Серабро • 31/12/23 14:00 • Эканоміка

Только за ноябрь огурцы в Витебской области подорожали более чем в полтора раза, рост цен на помидоры при этом несколько замедлился.



В ноябре в самом северном регионе Беларуси цены на огурцы выросли на 57,9%, помидоры за последний месяц осени подорожали на 18,8%, а овощи в целом — на 20,6%, такие данные приводятся в статистическом отчете о социально-экономическом положении Витебской области.

Как уже сообщали «ННВ», рост цен на овощную продукцию, а в особенности на помидоры и огурцы, на Витебщине стал отмечаться с сентября.

В результате, даже согласно официальной статистике, в течение трех осенних месяцев цены на помидоры выросли в 4,5 раза, а на огурцы — в 2,2 раза. Овощи в среднем подорожали в 1,8 раза.

В ноябре подорожали все овощи, указанные в отчете, за исключением моркови. Цена на которую снизилась на 1%. Кроме того, почти на 10% подскочили в цене яблоки и почти на 4% — картошка.