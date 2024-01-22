Под топоры пустили часть березовой аллеи возле гостиницы «Витебск»
Березы вдоль улицы Калинина со стороны гостиницы «Витебск» полностью спилили. Освобождают место для авто гостей города.
Шумныя бярозы пабяліў мароз. Хацеў бы я плакаць, ды не маю слёз…
Последние дни витеблян волновала судьба берез, украшавших улицу Калинина возле гостиницы «Витебск»: сначала от них оставили только стволы, а теперь остались лишь пеньки, которые скоро выкорчуют.
Горожане с удивлением рассуждают, зачем понадобилось уничтожать очередной кусочек зелени в центре Витебска. Но «ННВ» еще в сентябре прошлого года сообщали о предстоящей реконструкции гостиницы и расширении автостоянки с 40 до 88 машиномест.
Расширить улицу Калинина и удалить 19 здоровых деревьев
Согласно ОВОС, на месте уже существующей парковки будет 45 машиномест, а также появятся еще три участка для парковки, рассчитанные на 7, 14 и 22 места.
Вдоль улицы Калинина предусмотрено уширение проезжей части на 3 метра, начиная от торгового центра «Марко-Сити» до въезда на парковку возле гостиницы.
Парковка на 22 места будет размещена рядом с проездом к пирамиде, стоянка на 14 мест будет находиться на территории закрытой шлагбаумом и ограждением с воротами, кроме того, с улицы Калинина можно будет заехать на еще одну парковку на 7 автомобилей.
Появятся туи в кадках
Всего в результате конструкции уничтожат более 1350 квадратных метров газона, 110 квадтраных метров цветников и 19 деревьев.
Взамен на этой территории разобьют только 350 квадратных метров газона, а также посадят цветы, вечнозеленые кустарники и деревья в вазоны и кашпо.
Незеленый квартал
Следует отметить, что за последние полтора десятка лет квартал в центре Витебска, ограниченный улицами Ленина, Замковой, Калинина и Щербакова-Набережной и занимающий 56 000 квадратных метров, буквально полностью лишился зеленых насаждений.
В подавляющем большинстве случаев это происходило из-за удаления деревьев во время различных реконструкций, начиная со строительства пирамиды «Марко-Сити».
Исключение составляют лишь зеленые насаждения вдоль южной стороны Замковой улицы, которые засохли и не были возобновлены.
В результате мы получили прямо в центре города участок площадью в 5,6 гектара, лишенный мало-мальских деревьев.