Под топоры пустили часть березовой аллеи возле гостиницы «Витебск»

22/1/24 16:07 • Экалогія

Березы вдоль улицы Калинина со стороны гостиницы «Витебск» полностью спилили. Освобождают место для авто гостей города.



Шумныя бярозы пабяліў мароз. Хацеў бы я плакаць, ды не маю слёз…

Последние дни витеблян волновала судьба берез, украшавших улицу Калинина возле гостиницы «Витебск»: сначала от них оставили только стволы, а теперь остались лишь пеньки, которые скоро выкорчуют.

Горожане с удивлением рассуждают, зачем понадобилось уничтожать очередной кусочек зелени в центре Витебска. Но «ННВ» еще в сентябре прошлого года сообщали о предстоящей реконструкции гостиницы и расширении автостоянки с 40 до 88 машиномест.

Расширить улицу Калинина и удалить 19 здоровых деревьев

Согласно ОВОС, на месте уже существующей парковки будет 45 машиномест, а также появятся еще три участка для парковки, рассчитанные на 7, 14 и 22 места.

Вдоль улицы Калинина предусмотрено уширение проезжей части на 3 метра, начиная от торгового центра «Марко-Сити» до въезда на парковку возле гостиницы.

Парковка на 22 места будет размещена рядом с проездом к пирамиде, стоянка на 14 мест будет находиться на территории закрытой шлагбаумом и ограждением с воротами, кроме того, с улицы Калинина можно будет заехать на еще одну парковку на 7 автомобилей.

Появятся туи в кадках

Всего в результате конструкции уничтожат более 1350 квадратных метров газона, 110 квадтраных метров цветников и 19 деревьев.

Взамен на этой территории разобьют только 350 квадратных метров газона, а также посадят цветы, вечнозеленые кустарники и деревья в вазоны и кашпо.

Незеленый квартал

Следует отметить, что за последние полтора десятка лет квартал в центре Витебска, ограниченный улицами Ленина, Замковой, Калинина и Щербакова-Набережной и занимающий 56 000 квадратных метров, буквально полностью лишился зеленых насаждений.

В подавляющем большинстве случаев это происходило из-за удаления деревьев во время различных реконструкций, начиная со строительства пирамиды «Марко-Сити».

Исключение составляют лишь зеленые насаждения вдоль южной стороны Замковой улицы, которые засохли и не были возобновлены.

В результате мы получили прямо в центре города участок площадью в 5,6 гектара, лишенный мало-мальских деревьев.