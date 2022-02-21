Сильный ветер на Витебщине сохранится и завтра

ННВ • 21/2/22 18:46 • Экалогія

22 февраля в Витебской области по-прежнему сохраняется опасность сильного ветра.



По прогнозам синоптиков утром и днем во вторник на большей части территории региона и страны в целом ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Ветреная погода сохраняется в Беларуси уже несколько дней, некоторое затишье наблюдалось только в понедельник, хотя и в этот день в Витебской области скорость порывов ветра достигала 11 метров в секунду.