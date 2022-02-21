Витебская область хочет продать свои доли в ОАО «Керамика» и ОАО «АСБ Беларусбанк»

Сяржук Серабро • 21/2/22 18:15 • Эканоміка

10 марта на Белорусской валютно-фондовой бирже пройдут торги по продаже принадлежащих Витебской области акций ОАО «Керамика» и ОАО «АСБ Беларусбанк».



В открытом акционерном обществе «Керамика» области принадлежит 34 995 акций, что составляет 26,47%. Они будут выставлены с начальной ценой 3 359 520 рублей.

В открытом акционерном обществе «АСБ Беларусбанк» областная собственность составляет 33 622 174 акций или всего 0,09058%. Начальная цена этого лота 7 396 878 рублей 28 копеек.

Акции этих двух предприятий выставлялись на торги в декабре прошлого года. Аукционы были признаны несостоявшимися. Напомним, что доля в ОАО «Керамика» тогда выставлялась за 4 199 400 рублей, таким образом, сейчас цена снижена на 20%.