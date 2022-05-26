Городские соревнования рыбаков проведут в Витебске в ближайшие выходные

ННВ • 26/5/22 13:21 • Турызм

В ближайшие выходные пройдет открытый Кубок города Витебска по спортивному и любительскому рыболовству.



Соревнования будут проходить 28-29 мая на открытом водоеме у древин Барвин (Бабиничский сельсовет). Начало соревнований в шесть утра.

К участию в соревнованиях допускаются рыболовы-спортсмены и рыболовы-любители предприятий, организаций, и учреждений Витебска, а также других регионов, прошедшие предварительную регистрацию в главной судейской коллегии, имеющие разрешение врача, достигшие 18 лет. Участники младше 18 лет допускаются к участию только в сопровождение взрослых. Участники прибывают на соревнования со своими рыболовными снастями и прикормом для рыбы, сообщает сайт горисполкома.

В зачет соревнований будут принимать любую рыбу, пойманная и извлечённая из воды до сигнала «Финиш» кроме особей видов, занесенных в Красную книгу.

Участник, выловивший рыбу, вида или размера, запрещённого к ловле правилами любительского и спортивного рыболовства, обязан немедленно выпустить её в водоём.