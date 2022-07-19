Очередной грибник заблудился в Городокском районе

Зоя Машэка • 19/7/22 16:55 • Турызм

18 июля в лесу у деревни Евино Городокского района потерялся 64-летний пенсионер.



В 15:07 в МЧС поступило сообщение о пропавшем грибнике. Как выяснилось, компания из трех человек пошла в лес по грибы. Через некоторое время супружеская чета поняла, что они потеряли из виду своего приятеля. Муж с женой два часа пытались его найти, но так и не обнаружили.

На поиски отправились спасатели и милиция. В результате заблудившийся пенсионер смог выйти на звук сирены, сообщается пресс-службой МЧС.