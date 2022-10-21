За неоплату электричества в Витебске отключили электронные табло с расписанием городского транспорта

Сяржук Серабро • 21/10/22 18:10 • Падзеі

Электронные табло с расписанием движения городского транспорта в Витебске отключили из-за задолженности по оплате электроэнергии, их должны демонтировать.



Пару недель назад корреспондент «ННВ» заметил, что эти электронные табло перестали работать и отображать информацию о ближайших рейсах общественного транспорта. Горожане подали заявку об этом недостатке на портал 115.бел.

Из ответа отдела ЖКХ Витебского горисполкома на эту заявку стало известно, что табло были отключены из-за несвоевременной оплаты электроэнергии и накопившейся задолженности. Более того, они подлежат демонтажу.

Напомним, что подобные табло стали появляться на остановках общественного транспорта в областном центре в 2019 году. На Привокзальной площади, например, табло установили в конце ноября того года.

Электронное расписание транспорта на некоторых остановках Витебска появилось по инициативе Витебского областного коммунального транспортного унитарного предприятия «Оператор перевозок», обеспечившего экспорт данных о движении общественного транспорта. А вот изготавливать и эксплуатировать табло должно было некое ООО «Время славы», зарегистрированное в Борисове.

К 2020 году это рекламное агентство успело установить более 30 экранов по всей Беларуси — 2/3 площади табло использовалось под рекламу, а на нижней трети транслировалось расписание.

Год назад, похоже, фирма стала испытывать финансовые трудности, так как с нее стали взыскивать задолженности путем принудительного исполнения.