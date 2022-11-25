В Витебске из-за вредной продукции закрыли «Светофор»

Сяржук Серабро • 25/11/22 21:12 • Эканоміка

Из-за продукции, представляющей угрозу здоровью потребителей, в Витебске приостановлена работа магазина «Светофор».



По информации КГК, к продаже в этом магазине предлагались некачественные рыбные консервы, фактическая масса которых к тому же была меньше заявленной в маркировке. Кроме того, ненадлежащего качества были консервы из мяса птицы.

В сообщении отмечается, что в марте 2022 года деятельность этого торгового объекта уже приостанавливалась за многочисленные нарушения санитарных норм и правил.

Какой именно из одиннадцати магазинов «Сфетофор» в Витебске допустил нарушения. не уточняется.