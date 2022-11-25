В Витебске из-за вредной продукции закрыли «Светофор»
Из-за продукции, представляющей угрозу здоровью потребителей, в Витебске приостановлена работа магазина «Светофор».
По информации КГК, к продаже в этом магазине предлагались некачественные рыбные консервы, фактическая масса которых к тому же была меньше заявленной в маркировке. Кроме того, ненадлежащего качества были консервы из мяса птицы.
В сообщении отмечается, что в марте 2022 года деятельность этого торгового объекта уже приостанавливалась за многочисленные нарушения санитарных норм и правил.
Какой именно из одиннадцати магазинов «Сфетофор» в Витебске допустил нарушения. не уточняется.
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